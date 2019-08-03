شكرا لقرائتكم خبر عن «معيط» خلال زيارته لـ«لوجسيتي بورسعيد»: هدفنا تقليص زمن الإفراج الجمركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، السبت، جولة ميدانية بالمركز اللوجستي للخدمات الجمركية بميناء بورسعيد؛ في إطار حرصه على المتابعة الميدانية لأداء العاملين بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية.

وأكد الوزير في بيان، السبت، أن منظومة «النافذة الواحدة»، ومع كل التحديات التي تُواجهها، تخضع للتطوير المستمر، خاصة نظام توحيد وميكنة الإجراءات الجمركية، على ضوء ما يتكشف من خلال التطبيق العملى، حيث يتم التعامل الفورى مع أي عقبات وفق أحدث الخبرات الدولية؛ بما يضمن تحقيق هدف استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز على النحو الذي يُسهم في تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركى، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود».

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وشدد على أهمية الارتقاء بالقدرات البشرية ورفع كفاءة العاملين بمنظومة «النافذة الواحدة»، ومواصلة برامج التدريب المتبادل بين كل الأطراف ذات الصلة، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، والاستفادة من التجارب العالمية المتميزة وتوطين الخبرات الدولية، لافتًا إلى ضرورة التحديث الدورى لقاعدة بيانات المتعاملين مع الجمارك؛ بما يُسهم في تيسير أعمال الإفراج الجمركى.

ووجَّه الوزير بمواصلة التنسيق والمتابعة مع الجهات المعنية الأخرى «الثلاث والعشرين جهة ذات الصلة بالمنظومة الجمركية» إلى جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ لتحقيق الربط الإلكترونى معها، وإدراجها ضمن منظومة «النافذة الواحدة»؛ تيسيرًا للإجراءات بما يُسهم تدريجيًا في خفض زمن الإفراج الجمركي، وفق المعايير العالمية.

ورافق الوزير، خلال جولته الميدانية بالمركز اللوجستى للخدمات الجمركية بميناء بورسعيد، د.إيهاب أبوعيش، نائب الوزير للخزانة العامة، ود. مجدى عبدالعزيز، مستشار الوزير لشؤون الجمارك، والسيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، ود. أيمن الجيزاوى، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والشحات الغتورى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، ود. منى ناصر، رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية لمتابعة التكليفات.

كان قد بدأ التشغيل التجريبى لمنظومة النافذة الواحدة بالمركز اللوجستى بميناء بورسعيد، خلال شهر مايو الماضى، في إطار خطة تطوير مصلحة الجمارك، وإعادة هندسة الإجراءات، وميكنتها؛ بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز الشفافية، وضمان الحصول على معلومات دقيقة، وإرساء نظام رقابى مُحكم يُحد من عمليات التهرب، ويحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة من الضرائب والرسوم الجمركية.