شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 2013 حالة تعدٍّ منذ انطلاق الموجة الـ 13 في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، سير العمل في حملات الموجة الثالثة عشرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتي بدأت، الأربعاء قبل الماضي، ومستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كل صور التعديات على أراضى أملاك الدولة، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال الجهود نحو استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة بكل حزم وحسم.

وقال المحافظ في بيان، السبت، إنه جرى اليوم إزالة ٩٦ حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 3805 م2، كما تمت إزالة ١٣٧ حالة على الأراضي الزراعية بمساحة ١٧٢٦٤ م٢ بمدن ومراكز المحافظة.

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من جانبه، تابع اللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام المساعد، حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة بمراكز ومدن المحافظة بناءً على توجيهات المحافظ بمتابعة إزالة كل التعديات على أملاك الدولة، مؤكدًا أن الموجة مستمرة حتى يتم القضاء تمامًا على كل التعديات، ولن يسمح بالتهاون مع أي حالة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدي على حقوق الدولة وممتلكاتها، وكذا واضعي اليد الذين لم يتقدموا لتقنين أوضاع الأراضي خلال الفترة التي حددها القانون، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن، وكل الجهات المعنية، وتوفير قوات لتأمين الحملات والمعدات اللازمة للإزالة، وأكد أن الإزالات مستمرة بجميع نطاق المحافظة لاسترداد هيبة الدولة وممتلكاتها.

وأشار إلى مواصلة الحملات لعملها بحسب البرنامج الزمني المعد لها، ومن خلال التنسيق المستمر بين كل الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كل الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات بأنحاء المحافظة، وذلك تنفيذًا لقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة.

يشار إلى أنه تمت إزالة 2013 حالة تعدٍ بمساحة 170338.75 م2 بمراكز ومدن المحافظة.