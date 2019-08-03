شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب سيارة ميكروباص بمطروح وإصابة 14 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقي طفل مصرعه وأصيب 14 آخرون، السبت، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 60 اتجاه القاهرة على الطريق الإقليمي بمطروح، وجرى نقلهم لمستشفى الضبعة المركزي. كان وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح الدكتور محسن طه عبدالرازق، تلقى إخطارًا من مستشفى الضبعة المركزي بوصول جثة سيف جمعة فضيل، 9 سنوات، من الجيزة، و14 مصابًا آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، وتم عمل المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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