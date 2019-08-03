شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان: أهالي سيناء خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، زيارة قوات التأمين المتمركزة بشمال سيناء والتي تؤدي مهامها في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة لمحاصرة وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والقضاء عليها في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي.

حيث التقى رئيس الأركان، بحسب صفحة المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي على «فيس بوك»، محافظ شمال سيناء وعددًا من القيادات الأمنية، كما تفقد عددًا من الكمائن والارتكازات الأمنية وكذا مركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة مراحل سير العمليات العسكرية التي تنفذها قوات مكافحة الإرهاب على مدار الساعة.

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كما التقى رئيس الأركان، قوات تأمين شمال سيناء، حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة، ونقل رئيس الأركان تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واعتزازهما بما يقومون به من أعمال بطولية ساهمت في اقتلاع جذور الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء.

وأشاد رئيس الأركان بالتنسيق والتعاون الجيد بين القوات المسلحة والشرطة لرصد وتتبع الخلايا الإرهابية وتنفيذ الضربات الاستباقية الناجحة ضد هذه العناصر، مؤكدًا أن أهالى سيناء هم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى جنبًا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة والشرطة.

وقام الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بتكريم عدد من الضباط والصف والجنود اعتزازًا لما يقدمونه من تضحيات من أجل استقرار الوطن والحفاظ على أمنه وصون مقدراته.

حضر الجولة قائد الجيش الثانى الميدانى وعدد من قادة القوات المسلحة.