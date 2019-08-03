شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تُخفّض أسعار لحومها 25% استعدادًا لعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة، الإدارة العامة للزراعة المحمية بطرح اللحوم ومنتجاتها بأسعار مناسبة للمواطنين استعدادا لاستقبال عيد الأضحى.

وطرحت وزارة الزراعة كل أنواع اللحوم، بلدى وسودانى مجمد، والدواجن بأنواعها، مثل البط والدجاج والكبدة والحمام والسمان، وأيضا الأسماك والرنجة والسلع الغذائية والسلع الأساسية، وذلك بالمنافذ التابعة للزراعة المحمية المنتشرة عبر المحافظات.

وقال المهندس إبراهيم الدسوقي، المشرف على الإدارة العامة للزراعة المحمية، في تصريحات صحفية، السبت، إن نسبة التخفيض تتراوح ما بين 20% إلى 25%، مشيرًا إلى أن لدى الإدارة 26 منفذًا ثابتا بالجيزة والقاهرة وجنوب سيناء و5 منافذ متحركة تجوب كل المحافظات.