شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية للعاملين في «التأمين الصحي الشامل» ببورسعيد: أحسنوا معاملة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولة تفقدية بالمقر الإقليمى للتأمين الصحى الشامل لمنطقة القناة ببورسعيد؛ في إطار متابعته الميدانية لتطبيق النظام الجديد، وتذليل أي عقبات، بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة لكل أفراد الأسرة ويحميهم من المخاطر والأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض.

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وحرص الوزير على لقاء العاملين بالمقر الإقليمي للتأمين الصحي الشامل لمنطقة القناة ببورسعيد، وتحفيزهم لبذل قصارى جهدهم، قائلًا: «أحسنوا معاملة المواطنين، واجتهدوا في خدمتهم وحل أي مشاكل قد تُواجههم؛ وكونوا خير سفراء لنظام التأمين الصحى الشامل بما يُسهم في إنجاح هذا المشروع القومى الذي يُحقق حلم كل المصريين ويحميهم من مخاطر الأعباء المالية ولكم منا كل الدعم؛ فنحن نريد أن نُقَّدم من بورسعيد نموذجًا ناجحًا وملهمًا يرتكز على الجودة الشاملة؛ لنستطيع تعميمه في باقى المحافظات على النحو الذي حدده القانون، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تُوليه القيادة السياسية لهذا النظام الجديد».

وأبدى العاملون بالمقر الإقليمى للتأمين الصحى الشامل لمنطقة القناة ببورسعيد، سعادتهم بهذه الزيارة التي تمنحهم دفعة معنوية كبيرة، وتعهدوا ببذل كل طاقتهم في سبيل إنجاح المنظومة الجديدة.

ووجَّه الوزير بضرورة الاستمرار في بناء القدرات البشرية للعاملين بالمقر الإقليمى للتأمين الصحى الشامل لمنطقة القناة ببورسعيد، من خلال برامج تدريبية مستدامة تُؤهلهم لأداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، وتجعلهم قادرين على التواصل الإيجابى المباشر مع المواطنين، وتيسير حصولهم على خدمات طبية بجودة جيدة في إطار هذه المنظومة المتكاملة التي ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة.