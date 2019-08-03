شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انفجار الخط الرئيسي.. غرق شوارع مدينة الطور في مياه المجاري (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت مدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، السبت، لغرق شوارعها الرئيسية في مياه الصرف الصحي، نتيجة انسداد في الغرف الرئيسية للصرف، ما أدى لتسرب مياه المجاري لعدد من الشوارع.

وانتقلت سيارات شركة المياه والصرف الصحي لإصلاح الانسداد والانفجار الذي حدث في الخط الرئيسى الموجود أمام البنك الأهلى.

من جانبه، أكد المهندس جمال عبدالصبور، مدير شركة المياه والصرف الصحى بجنوب سيناء، في تصريحات صحفية، أنه يجرى الإصلاح ومحاصرة الخط الرئيسى الذي انفجر نتيجة سوء استخدام الصرف الصحى من بعض المواطنين، مشيرًا إلى أن العمال وجدوا ملابس ملقاة في الصرف الصحي.

انفجار خط مياة صرف صحى بشوارع سيناء

انفجار خط مياة صرف صحى بشوارع سيناء