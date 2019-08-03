شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة العطش.. «فناطيس» لتوزيع المياه على أهالي منطقة عاطف السادات بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس مدينة العريش، السبت، توفير سيارات فنطاس لتوزيع مياه الشرب على المواطنين في المناطق المحرومة بالمدينة، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

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وأكد اللواء وليد المعداوي، رئيس مركز ومدينة العريش، أنه يجري توزيع مياه الشرب على المواطنين بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب بشمال سيناء.

وأشار المعداوي إلى توفير سيارتي فنطاس لتوزيع المياه على منطقة عاطف السادات بالعريش، نظرًا لعدم وصول المياه إليهم نتيجة الحفر في العريش.

من ناحية أخرى، وأثناء المرور بمنطقة عاطف السادات بالعريش، تم حصر الردم الناتج عن حفر شبكة المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي بشوارع الحي، وذلك حتى يتم رفعها لاحقًا، حيث إن الشوارع تكاد تكون مغلقة بسببها وتيسيرًا على الأهالي.