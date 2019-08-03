شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. حركة تنقلات ضباط مديرية أمن البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، والعميد محمد دردير، مدير مباحث المديرية، والعميد إسماعيل البركاوي، مفتش الأمن العام بالمحافظة، السبت، حركة التنقلات الداخلية لضباط الشرطة بنطاق الأقسام الشرطية بمدن المحافظة.

وتضمّنت الحركة تجديد الثقة في كل من المقدم أسامة مهران رئيسًا لمباحث أول الغردقة، والمقدم إسلام مقبل رئيسًا لمباحث قسم ثان الغردقة، والرائد مصطفى عكاشة رئيسًا لمباحث سفاجا، والرائد هيثم الجرفى رئيسًا لمباحث القصير، والرائد إيهاب هاشم رئيسًا لمباحث مرسى علم، والرائد محمد همام رئيسًا لمباحث الشلاتين، والرائد محمد حوام رئيسًا لمباحث رأس غارب.

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كما تم تجديد الثقة في كل من العميد حاتم بدورة مدير إدارة شرطة نجدة الغردقة، والمقدم محمد حمدى رئيسا لشرطة المرافق، والعقيد باسم حسين وكيلًا لشرطة النجدة، والمقدم أحمد صديق مدير الشؤون الإدارية والمالية بنجدة الغردقة.

كما تم تعيين العميد سامح محيي، رئيس مباحث المرور، والعميد علاء صابر، رئيسًا لفرع بحث شمال البحر الأحمر، والمقدم محمد كساب مفتش مباحث أول الغردقة، والمقدم هيثم أبوالسعود لقسم تأمين المناطق، والمقدم محمد ممدوح مفتش مباحث الشلاتين، والمقدم أحمد أنور مفتش مباحث سفاجا، والعقيد محمد فتح الله، رئيس قسم شؤون الأفراد، والعميد عادل حفني، مأمور قسم أول الغردقة، وعاطف عبدالحميد، مأمور ثان الغردقة، والعميد خالد بخاتي، مأمور القصير، والعميد أحمد عبدالخالق، مأمور قسم شرطة مرسى علم.

كما جرى تعيين المقدم هشام الأمير، رئيس مباحث مكافحة المخدرات، والمقدم محمد عصام، رئيس مباحث المرافق، ووائل عزت، رئيس مباحث الأموال العامة، والمقدم عمرو سراج، رئيس مباحث التفويج، والمقدم عبدالسلام مصطفى، رئيس مباحث الأحداث، والمقدم محمود نجيب، رئيس مباحث قوات الأمن، والعقيد ضياء الدين محمد، رئيس مباحث التموين، والمقدم خالد مصطفى، رئيس مباحث وحدة الترحيلات، والعميد عبدالسلام طه، رئيس مكافحة المخدرات، والرائد محمد عزت لمكافحة المخدرات.