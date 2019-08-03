شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الانتقالي» السوداني: الاتفاق أسّس لبناء الحكومة المدنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، إن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال.

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وأكد البرهان في تصريحات، اليوم السبت، لـ«العربية»، أن أبواب السودان الآن مشرعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته.

وأضاف رئيس الانتقالي السوداني: «جاهزون لاستكمال المشوار جنبًا إلى جنب مع الحرية والتغيير».

وأشار البرهان إلى أن الاتفاق أسس لبناء الحكومة المدنية لتصبح واقعًا بعد انتظار.