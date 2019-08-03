شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الانتقالي» السوداني: الاتفاق أسّس لبناء الحكومة المدنية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، إن الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، انتظره الشعب السوداني منذ الاستقلال.
وأكد البرهان في تصريحات، اليوم السبت، لـ«العربية»، أن أبواب السودان الآن مشرعة لاستيعاب جميع أبنائه ومكوناته.
وأضاف رئيس الانتقالي السوداني: «جاهزون لاستكمال المشوار جنبًا إلى جنب مع الحرية والتغيير».
وأشار البرهان إلى أن الاتفاق أسس لبناء الحكومة المدنية لتصبح واقعًا بعد انتظار.
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