شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كنيسة أم النور بالمنصورة تختتم مؤتمرها السنوى للأطفال الكاثوليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقامت كنيسة أم النور للأقباط الكاثوليك بالمنصورة مؤتمرها السنوى لأطفال الكنيسة بكلية سان مارك بالشاطبى بالإسكندرية. وكان المؤتمر بعنوان "وكان كل شيء بينهم مشتركا"، حيث تشارك الأطفال فى الصلوات والألعاب والأنشطة. وقال الأب بطرس خلف راعى المؤتمر: استمتع الأطفال بالبحر والكورنيش وأيضا قمنا بزيارة قلعة قايتباى للتعرف على أهم الآثار فى الإسكندرية وساد المؤتمر روح الألفة والفرح والسرور. فى سياق آخر، تمم الانبا إبراهيم إسحق بطريرك الكاثوليك اليوم السبت طقس سيامة الانبا باسيليوس مطرانًا لسوهاج خلفا لمطرانها المستقيل الانبا يوسف أبو الخير.

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