شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. غرفة عمليات بعثة الحج المصرية تتابع الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبرز فيديو غرفة العمليات الرئيسية للبعثة الرسمية لحج القرعة بمكة المكرمة والتى تقوم بمتابعة خدمة الحجاج والتيسير عليهم، وترتبط بها غرفتا العمليات بالمدينة المنورة ومطار جدة، كما تتضمن منظومة الحج الموحد التى ترتبط إلكترونياً بوزارة الصحة وشركة مصر للطيران.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. غرفة عمليات بعثة الحج المصرية تتابع الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.