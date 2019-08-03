شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار المنشاوى يجتمع بمستشارى النيابة الإدارية لمناقشة تطوير منظومة العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، بمقر رئاسة النيابة الإدارية، مع جميع أعضاء النيابة من المستشارين، ومديري المكاتب الفنية، وفروع الدعوى التأديبية على مستوى الجمهورية، حيث حضر الاجتماع المستشار أحمد أبو دقة مدير التفتيش، والمستشارة بدرية عبد اللطيف، و المستشار محمود الهجرسي، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وتطرق الاجتماع لسبل تطوير منظومة العمل بالنيابة الإدارية، في ضوء مقترحات المستشارين مديري المكاتب الفنية، وفروع الدعوى التأديبية، بما يكفل تذليل كافة المعوقات، التي صادفها الواقع العملي في سبيل تحقيق العدالة الناجزة.

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ومن جانبه أكد المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أهمية التواصل بين رئاسة الهيئة، والمكاتب الفنية، وفروع الدعوى التأديبية والنيابات، مؤكدا على زيارة كافة النيابات بختلف المحافظات، والاستماع والتواصل مع أعضائها في القريب العاجل.

كما أكد على دعم كافة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية للنيابة الإدارية، لتمكينها من أداء رسالتها السامية، في تحقيق العدالة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، موضحا أن المرحلة القادمة ستشهد تفعيل اختصاصات النيابة الإدارية، كاملة نفاذاً للاستحقاق الدستوري.