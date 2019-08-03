شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد لقاءً مفتوحًا لأوائل الثانوية العامة فى أكاديمية الدعاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين، اليوم السبت، عقد لقاء وحوار مفتوح مع أوائل الثانوية العامة حول قضية الانتماء للوطن، وبناء الدولة الوطنية، وتعزيز قيم الانتماء الوطنى، وترسيخ قيم وأسس المواطنة المتكافئة دون تمييز.

وأكدت وزارة الأوقاف خلال اللقاء، وفقا لبيان اليوم، أن العلم أحد أهم ركائز بناء الأمم، وأن النجاح يحتاج إلى جهد غير عادى للمحافظة عليه؛ فالزمن لا ينتظر أحدًا وبخاصة من يأبى التجديد والتغيير، موجهة عدد من النصائح الأبوية لأوائل الثانوية العامة كان منها : أنتم قادة المستقبل وأمل الأمة، ولم تبن أمة مجدها وحضارتها إلا بالعلم الذى هو أحد أهم ركائز بناء الأمم، اجعلوا مصلحة الوطن وقضاء حوائجه فى أولوياتكم، واعلموا أن فروض الكفايات تحتم علينا التسلح بكل ألوان العلم والمعارف العصرية الحديثة، وأنتم جنيتم ثمرة اجتهادكم بتوفيق الله لكم فمن جد وجد ومن زرع حصد، وعلى قدر أهل العزم تأتى العزائم.

وشددت الأوقاف، على أن مفهوم العلم النافع يتسع لكل علم ينفع البلاد والعباد، سواء كان فى العلوم الشرعية أو العربية، أو علم الطب، أو الصيدلة، أو الفيزياء، أو الكيمياء، أو الفلك، أو الهندسة، أو الميكانيكا أو الطاقة، وسائر العلوم والمعارف.

وأهدت وزارة الاوقاف، مجموعة من إصدارات الوزارة إلى أوائل الثانوية العامة منها : حماية دور العبادة، بناء الشخصية الوطنية، فقه الدولة وفقه الجماعة، قواعد الفقة الكليه، الفهم المقاصدى للسنة النبوية، مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة، تشجيعًا لهم على تحصيل العلم والمداومة عليه، وتحصينًا لهم من الأفكار المتطرفة.