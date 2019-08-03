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محافظة القاهرة تنظم ملتقى لتوظيف الشباب بمصر الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت محافظة القاهرة، اليوم السبت، بالتعاون مع عضو مجلس النواب بدائرة مصر الجديدة، ملتقى التوظيف الرابع بدار مناسبات الخلفاء الراشدين "الميريلاند" بمصر الجديدة لتوفير فرص عمل للشباب بعدد من الشركات والبنوك.

 

وشهد الملتقى إقبالا كبيرا من الشباب الراغبين فى العمل، حيث أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن المحافظة حريصة على توفير فرص عمل للشباب، لمختلف الشباب وتنظم بشكل دورى ملتقيات لتوظيف الشباب.

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وشارك فى الملتقى عدد كبير من البنوك والشركات، بما يقارب 27 شركة وبنك، كما شارك جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتقديم التمويل اللازم لمشروعات الشباب.

 

 

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