بشرى سارة من وزير التموين لأصحاب السيارات المحذوفين من الدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد سامي:

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تعمل على توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية، لذلك يتم استبعاد من ينطبق عليه مؤشرات العدالة الاجتماعية في تنقية البطاقات.

وأضاف الوزير -في مؤتمر صحفي اليوم السبت- أن من لديه سيارة فارهة، وتم حذفه بسببها ويعمل عليها كمصدر رزق؛ عليه التقدم بتظلم وبثبوت ذلك سيقبل تظلمه، مضيفًا: "من يثبت أنه يعمل على السيارة كمصدر رزق سيتم قبول تظلمه ولن يحذف من بطاقة التموين علشان عنده سيارة".

وأوضح وزير التموين أن الوزارة أصبح لديها قاعدة بيانات متكاملة للمواطنين المستفيدين من الدعم بعد ربط قواعد البيانات، حيث بلغت أعداد قواعد البيانات التي تم ربطها 37 قاعدة بيانات، ونستهدف زيادتها لـ 50 قاعدة خلال الفترة المقبلة حتى تكون لدينا صورة واضحة للمجتمع.

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كانت وزارة التموين أعلنت -اليوم- عدم حذف أي مواطن غير مستحق للدعم في المرحلة الرابعة قبل نهاية الشهر الجاري، بعد فحص جميع التظلمات المقدمة للوزارة.

ومن بين المحددات ومعايير الحذف والاستبعاد التي تعتمد عليها الوزارة في المرحلة الرابعة من تنقية البطاقات التموينية، الأسرة لديها أكثر من 3 سيارات، والأسرة لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.

كانت وزارة التموين وضعت مجموعة من المحددات الخاصة بالمرحلة الثالثة لاستبعاد غير المستحقين من منظومة الدعم، في أبريل الماضي، وجاء من بينها أكثر من سيارة موديل 2011 فأعلى، وسيارة موديل 2015 فأعلى.