وكيل الأزهر يعتمد أكبر حركة ترقيات للعاملين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، اليوم السبت، أكبر حركة ترقيات للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 81، حيث شملت ترقية 61989 موظفا بالأزهر بنسبة 64% من عدد الخاضعين لهذا القانون، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وتقدم وكيل الأزهر بالتهنئة لكل من حصلوا على الترقيات، متمنيًا لهم التوفيق والتقدم في خدمة مؤسسة الأزهر العريقة، وبذل مزيد من الجهد لرفع الكفاءة وتطوير الأداء، والاجتهاد في الحصول على درجات علمية أعلى تفيدهم في تطوير مهاراتهم وزيادة خبراتهم.

وقال الدكتور إسماعيل الحداد الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، إنه تقرر صرف المستحقات المالية للمستويات الوظيفية للذين تم ترقيتهم اعتبارًا من 1 يوليو 2019، مشددًا على ضرورة تطوير العمل من قبل العاملين بالأزهر وزيادة الإنتاج واستخدام الوسائل الحديثة في إنجاز المهام، وتحسين الأداء الوظيفي.

وأكد زكريا يوسف رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، أن الترقيات شملت المستويات الوظيفية التخصصية والفنية والمكتبية والحرفية والخدمات المعاونة، حيث بلغ عدد الذين تم ترقيتهم في المجموعة التخصصية 6952 موظفا، وفي المجموعة الفنية 10528 موظفا، و22955 موظفا في المجموعة المكتبية، وفي المجموعة الحرفية والخدمات المعاونة 21554 موظفا.