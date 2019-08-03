"تضم 33 فردًا".. وزير التموين يكشف عن أكبر بطاقة تموينية في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد سامي

كشف وزير التموين، عن أغرب واقعة في منظومة البطاقات التموينية، قائلًا إن "سيستم الوزارة اكتشف أن هناك بطاقة مسجل عليها 33 فردًا في محافظ الشرقية".

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الذي عقده اليوم السبت، أن "البعض ظنَّ أن هناك خطأ في السيستم، لكن بعد التحقق تم التأكد أن البطاقة صحيحة وهي لجد مسجل أبنائه وأحفاده على البطاقة نفسها".

وتابع: "في المجتمعات الريفية البعض يعتبر الفصل الاجتماعي عيب".

ودعا الوزير أصحاب البطاقات، من مثل هذا النوع إلى ضرورة إجراء فصل اجتماعي، والذي تتيحه الوزارة بشكل دائم ولا يستغرق أكتر من 15 يومًا.