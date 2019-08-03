نشرة الحوادث المسائية.. استمرار حبس "فتاة العياط" ومحاكمة المتهم بسرقة كابلات المترو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"المفوضين" تلغي إلزام الشركات المصنعة للشاسيهات بالحصول على موافقة المنتج

أوصى تقرير قضائي لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة للمرور باشتراط الحصول على موافقة الشركات المنتجة للسيارات التي يجري إحلال وتغيير الشاشيه لها، حتى تتمكن الشركة المصنعة للشاسيه من ترخيص الشاسيهات التي تنتجه مصانعها.

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رئيس النيابة الإدارية يناقش تطوير منظومة العمل مع مدير المكاتب "الفنية والتأديبية"

اجتمع المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمقر رئاسة النيابة الإدارية مع المستشارين مديري المكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية على مستوى الجمهورية.

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رفض استئناف "فتاة العياط".. واستمرار حبسها 15 يومًا في اتهامها بقتل سائق

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة، رفض الاستئناف المقدم من "فتاة العياط" المتهمة بقتل سائق حاول اغتصابها، وتجديد حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

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الأمن يضبط 56 قضية أموال عامة خلال شهر

شنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أسفرت جهودها في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي.

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ضبط قضايا تهرب ضريبي بـ 2 مليون جنيه خلال أسبوع

نجحت شرطة التهرب الضريبي في ضبط 4170 قضية في مجال الضرائب والرسوم أبرزها 498 حالة ضرائب عامة، وكذا كشف 535 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 100 قضية في مجال الجمارك، 1018 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي.

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إحالة المتهم بسرقة كابلات المترو للمحاكمة

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة المتهم "ن. د"، للمحاكمة الجنائية، بتهمة سرقة الكابلات الكهربائية لهيئة مترو الإنفاق وتعطل حركة المترو- الخط الثاني.

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إحالة 7 متهمين بحرق غرفة حفظ قضايا الصف للجنايات

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بحرق 1600 قضية بغرفة حفظ قضايا محكمة الصف، لمحكمة الجنايات.

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كشف لغز مقتل صاحب محل داخل حظيرة ماشية

كشفت أجهزة أمن الغربية بالتنسيق مع الأمن العام لغز العثور على جثة بقال داخل حظيرة ماشية، وضبط نجل عمه لارتكابه الجريمة بسبب الخلافات المالية.

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اشتعال النيران داخل مدرسة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ملابسات سرقة مدرسة بالإسكندرية وإشعال النيران بأحد المكاتب لإخفاء معالم الجريمة.

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إنقاذ سائق توك توك اختطفه شقيقين بالخليفة

نجحت مباحث قسم شرطة الخليفة بالقاهرة من إنقاذ سائق "توك توك" بعد قيام شقيقين باحتجازه والتعدي عليه، اعتقادًا بقيامه بسرقة توك توك.

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النيابة تصرح بتشريح جثة شخص عثر عليها "متحللة" داخل شقته بالزيتون

صرحت نيابة الزيتون الجزئية، بتشريح جثة شخص عثر عليها متحللة داخل شقته لبيان وجود شبهة جنائية في الواقعة من عدمه.

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