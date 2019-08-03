تأجيل محاكمة متهمين اثنين بـ "اقتحام قسم مدينة نصر" لـ 5 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر"، لجلسة 5 أغسطس؛ لتعذر حضور المتهمين.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.
جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.
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