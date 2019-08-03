مصر | تأجيل محاكمة متهمين بـ"اقتحام قسم مدينة نصر" 5 أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة متهمين بـ"اقتحام قسم مدينة نصر" 5 أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر" وذلك لجلسة 5 أغسطس لعدم حضور المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين وحضور محمد جما ممثل النيابه بسكرتارية معتز ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

جدير بالذكر أن المحكمة قد قضت فى واقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.