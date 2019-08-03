أخبار مصر | 'دار الهلال' ترفع اسم مجدي سبلة من إصداراتها تنفيذًا لقرار 'الوطنية للصحافة'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'دار الهلال' ترفع اسم مجدي سبلة من إصداراتها تنفيذًا لقرار 'الوطنية للصحافة' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفعت مؤسسة دار الهلال الصحفية، اسم مجدي سبلة رئيس مجلس إدارتها السابق، من إصداراتها؛ وذلك تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها اليوم، بعزله من منصبه.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد قررت في اجتماعها اليوم السبت، وبإجماع الأصوات، رفض استقالة مجدي محمد محمود سبله وعزله من منصبه كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة دار الهلال.

كما قررت الهيئة إحالة مجدي سبلة للتحقيق في المخالفات المنسوبة إليه من خلال لجنة تشكلها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضو الهيئة، وعرض نتيجة التحقيق على الهيئة، في ضوء الملف الوارد من مؤسسة دار الهلال بشأن المخالفات الجسيمة التي أدت إلى تدهور الأوضاع المالية والإدارية بالمؤسسة.

وتم تكليف محمد عبد الحميد يونس للقيام بمهام مدير عام مؤسسة دار الهلال وتسيير أعمالها ماليًا وإداريًا، لحين تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسسة.

وأكدت الهيئة حرصها في الحفاظ على المؤسسات الصحفية القومية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح أوضاعها ومواجهة أي مخالفات بحسم.‎