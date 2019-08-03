أخبار مصر | عاجل.. تخفيض الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة بمحافظة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تخفيض الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة بمحافظة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تخفيض درجة الحد الأدنى لتنسيق القبول الصف الأول بالثانوي العام، للناجحين بالشهادة الإعدادية إلي 214 درجة، بدلا من 220 درجة المقررة.

وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور وبعد دراسة متأنية من مديرية التربية والتعليم، تحت إشراف محمد غطية مدير المديرية لأعداد الطلبة المقبولين للحفاظ علي المستوي العام للكثافات الفصول وحتى لا تؤثر سير العملية التعليمية.

جاء ذلك عقب اعتماد اللواء خالد عبد العال نتيجة لأداء امتحان الدور الثاني للشهادة الإعدادية، وبلغت نسبة النجاح 88.5% حيث تقدم 25923 طالب نجح منهم 22946 طالبا.

وبلغت نسبة نجاح الطلاب الدولية 96.2% حيث نجح 125 طالب من إجمالي 130 طالب كما بلغ نسبة نجاح الرياضية الإعدادية 75.6% وبالنسبة للمكفوفين 90% أم القسم المهني فبلغت نسبة النجاح 85.5% وبلغت نسبة النجاح 100% لطلبة الصم وضعاف السمع.