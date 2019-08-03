أخبار مصر | الأوقاف تنظم ندوة بعنوان "اغتنام موسم الطاعات" بمسجد السيدة نفيسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف تنظم ندوة بعنوان "اغتنام موسم الطاعات" بمسجد السيدة نفيسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة الأوقاف، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام في ملف تجديد الخطاب الديني يوم الثلاثاء المقبل ندوة بين صلاتي المغرب والعشاء تحت عنوان " اغتنام مواسم الطاعات" من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بمحافظة القاهرة .

يشارك في الندوة كل من الدكتور صابر عبد الدايم، أحد علماء الأزهر الشريف، والدكتور هشام عبد العزيز أحد علماء وزارة الأوقاف.

من ناحية أخرى أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع صكوك الأضاحي الذي تقوم به وزارة الأوقاف حقق نجاحات كبيرة لعدة أسباب في مقدمتها: ثقة المصريين في أن أموالهم تذهب لواحد من المشروعات الاجتماعية والإنسانية المهمة، والتي تؤكد أن مبدأ التكافل المجتمعي بين المصريين من المبادئ الراسخة في وجدان وقلوب كل المصريين.

وأضاف محمد فرج عامر في تصريح له: إن السبب الثاني لنجاح هذا المشروع هو ثقة القائمين على تنفيذه بقيادة الدكتور وزير الأوقاف، مؤكدًا أنه منذ بدء هذا المشروع لم نر أو نسمع عن واقعة فساد واحدة تم ارتكابها في مشروع صكوك الأضاحي، وهو ما كشف عن أصالة معدن الشعب المصري العظيم واستمراره في المساهمة في مثل هذه المشروعات والمبادرات الاجتماعية والإنسانية التي لم تشهدها مصر إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.