أخبار مصر | إحباط محاولة تهريب 300 دعامة أسنان بـ500 ألف جنيه بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط محاولة تهريب 300 دعامة أسنان بـ500 ألف جنيه بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحبطت جمارك مطار القاهرة، محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان.

وقال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم السبت، إنه تم الاشتباه فى أحد الركاب المصريين القادمين من تركيا، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 300 دعامة خاصة بزراعة الأسنان، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات المستحقة بلغت 500 ألف جنيه.

وأشار إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركى.