أخبار مصر | رابطة الجامعات الإسلامية تصدر دليلا شاملا لدعم العمل المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابطة الجامعات الإسلامية تصدر دليلا شاملا لدعم العمل المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت رابطة الجامعات الإسلامية إصدار "دليل تعريفي شامل للجامعات والمؤسسات الأعضاء في الرابطة"، للإسهام في تحقيق التواصل الفعال بين الرابطة والجامعات الأعضاء، وبين الجامعات الأعضاء بعضهم البعض؛ من أجل دعم العمل العلمي الجامعي المشترك، ونشر التجارب التربوية والتطبيقية والتكنولوجية الناجحة التي تذخر بها الجامعات وتيسيرها في شتى الدول الإسلامية، وتوحيد الجهود، وتفعيل دور الجامعات في خدمة المجتمعات ومواجهة التحديات وعلاج المشكلات بالمنهج العلمي السليم.

وأكد الأستاذ الدكتور أسامة العبد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، أن الرابطة تشهد مرحلة جديدة، تستهدف تفعيل دور الجامعات الإسلامية في نشر الوسطية والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب والتعصب والتشدد في شتى دول العالم، والتركيز على دعم البرامج التطبيقية والمنجزات التكنولوجية.

وأضاف: قررنا البدء في عمل الدليل المهم؛ للتعريف بكل جامعة من الجامعات الأعضاء وتكوين قاعدة بيانات حديثة عنها، وإبراز أهم ما تتميز به كل جامعة -على حدة- من: برامج أكاديمية متفردة، وإنجازات عالمية، ومنجزات وإبداعات تكنولوجية وتطبيقية، وحث رجال الأعمال والصناعة على تحويلها إلى برامج عمل وواقع ملموس وتوطينها لخدمة المجتمع الإسلامي، وما يتطلبه ذلك من دعم إبرام الشراكات وبروتوكولات التعاون المشترك، وإجراء الأبحاث المشتركة والأبحاث البينية في تخصصات متعددة، وتبادل الأساتذة والطلاب؛ لتحقيق المنافع المشتركة بين جامعاتنا الإسلامية، وبما يعود بالنفع العام على أوطاننا والعالم أجمع.