أخبار مصر | مصر ترحب باتفاق وقف الأعمال العدائية فى موزمبيق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر ترحب باتفاق وقف الأعمال العدائية فى موزمبيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعربت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن ترحيبها بتوقيع رئيس جمهورية موزمبيق Filipe Nyusi ورئيس حزب رينامو Ossufo Momade، الأول من أغسطس الجارى، على اتفاق الوقف النهائى للأعمال العدائية العسكرية بين الحكومة والمعارضة، استمراراً للخطوات التى اتخذها الجانبان ضمن مسار المصالحة الوطنية.

وقد أشاد البيان بالجهود التي قام بها رئيس جمهورية موزمبيق خلال الفترة الماضية نحو التوصل إلى سلام دائم، معرباً عن تطلع مصر لأن تسفر تلك المساعي عن المزيد من الازدهار والرخاء لجمهورية موزمبيق الشقيقة.