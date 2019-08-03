شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف الإسكندرية: لا صلاة عيد في الساحات غير الرسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ حسن عبدالبصير، مدير عام الدعوة في مديرية أوقاف الإسكندرية، إنه تم تجهيز 584 ساحة خلاء جرى تخصيصها موزعة على جميع الأحياء العشرة لأداء صلاة عيد الأضحى.

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وأوضح «عبدالبصير» في تصريحات صحفية، السبت، أنه تم التنسيق مع جميع رؤساء الأحياء كل في نطاقه، مشيرًا إلى أنه لن يسمح للسلفيين بإقامة ساحة خلاء مخالفة في العيد، خاصة أن الساحات المخصصة من قبل المديرية كافية للصلاة، بالإضافة إلى تدبير إمامين لكل ساحة، واحد أساسي وآخر احتياطى، لسد العجز حال حدوث أي طارئ للإمام الأساسي، حيث جرى توفير 1168 إمامًا «رئيسى واحتياطى» بالإضافة إلى توفير 10 أئمة احتياطي لأي طوارئ.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية والشرطة لرصد أي مخالفات في هذا اليوم، فضلًا عن متابعة مستمرة ودائمة وفورية من خلال تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر المديرية برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة وغرفة عمليات رئيسية في كل إدارة من الإدارات الـ11، بالإضافة إلى تسيير قوافل متحركة للتفتيش بجميع الإدارات.

وشدد على أنه «لن يسمح لأي فصيل سياسي باستغلال ساحات صلاة العيد هذا العام، سواء السلفيون أو أي تيار آخر»، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل ما يسمى بوحدات التدخل السريع من المديرية والإدارات للتوجه على الفور حال إبلاغنا بوجود ساحات خلاء يقيمها سلفيون بحيث يتم إيفاد خطباء على الفور لهذه الساحات.