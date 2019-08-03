شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة رئيس أركان القوات المسلحة لشمال سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، السبت، قوات التأمين المتمركزة بشمال سيناء، والتي تؤدي مهامها في تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة لمحاصرة وتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والقضاء عليها في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان نشر على صفحته الرسمية علة موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، السبت، أن رئيس الأركان التقى محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات الأمنية، كما تفقد عدد من الكمائن والارتكازات الأمنية، ومركز العمليات الدائم بقطاع تأمين شمال سيناء لمتابعة مراحل سير العمليات العسكرية التي تنفذها قوات مكافحة الإرهاب على مدار الساعة.

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وأضاف المتحدث العسكري أن رئيس الأركان التقى قوات تأمين شمال سيناء، حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة، ونقل رئيس الأركان تحيات وتقدير السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى واعتزازهما بما يقومون به من أعمال بطولية ساهمت في اقتلاع جذور الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء.

وأشار إلى أن رئيس الأركان أشاد بالتنسيق والتعاون الجيد بين القوات المسلحة والشرطة لرصد وتتبع الخلايا الإرهابية وتنفيذ الضربات الاستباقية الناجحة ضد هذه العناصر، مؤكداً أن أهالى سيناء هم خط الدفاع الأول عن أمن مصر القومى جنباً إلى جنب مع رجال القوات المسلحة والشرطة.

وأوضح أن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قام بتكريم عدد من الضباط والصف والجنود اعتزازاً لما يقدمونه من تضحيات من أجل استقرار الوطن والحفاظ على أمنه وصون مقدراته.

حضر الجولة قائد الجيش الثاني الميداني وعدد من قادة القوات المسلحة.

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد قوات تأمين شمال سيناء

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد قوات تأمين شمال سيناء