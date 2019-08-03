شكرا لقرائتكم خبر عن لتغيبهم عن العمل.. إحالة 15 طبيبًا وصيدليًا وممرضًا للتحقيق في شبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أحال غريب أحمد، رئيس مدينة شبين القناطر، 15 طبيبا وصيدليا وممرضا بمركز طب الأسرة بطحانوب للتحقيق، لتغيبهم عن العمل أثناء المرور والتفتيش المفاجئ على الوحدات المحلية وقطاع الخدمات التابع لها. وقال رئيس مدينة شبين القناطر، إن أحمد إمام، مدير إدارة التفتيش المالي والإداري، قام بحملة تفتيش على الوحدات المحلية وقطاع الصحة، وتمت إحالة 15 طبيبا وصيدليا وممرضا لعدم تواجدهم بمحل عملهم، مشيرا إلى أنه تم الشطب عليهم جميعا وإحالتهم للتحقيق لتغيبهم دون إذن، مما أدى إلى توقف العمل تماما في الوحدات الصحية.

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