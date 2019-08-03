شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا التنمية المحلية والإسكان يستعرضان مشروع تطوير خليج نعمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مشروع تطوير قلب خليج نعمة بمدينة شرم الشيخ، وعرض تفاصيله وما يمثله من أهمية كبرى في النهوض بالمنظومة السياحية لمدينة شرم الشيخ وجذب أسواق جديدة وجعل المدينة منافسًا قويًا لباقي المقاصد السياحية العالمية.

وقال وزير التنمية المحلية، في بيان، السبت، إن الدولة قامت خلال السنوات الماضية بجهود كبيرة لتطوير البنية التحتية لمدينة شرم الشيخ لتصبح مقصدًا سياحيًا عالميًا ومركزًا دوليًا للمؤتمرات والمعارض، مؤكدًا أهمية استمرار جهود المحافظة والجهات المعنية للحفاظ على المكانة العالمية لمدينة السلام ودفع جهود التنمية على أرض سيناء.

وأكد «شعراوي» حرص وزارة التنمية المحلية على تطبيق أعلى المعايير العلمية والإدارية والشفافية والعدالة في اختيار القيادات الجديدة، ليكونوا على أعلى مستوى من الكفاءة لإحداث نقلة نوعية في العمل بالمحليات ودفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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وشدد وزير التنمية المحلية على سعي الوزارة لضخ دماء جديدة في المحليات تكون قادرة على العطاء والتفاني في العمل خلال الفترة الحالية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عاصم الجزار أهمية وجود مخطط كامل لتطوير منطقة خليج نعمة وليس قطاعات أو أجزاء منها، مطالبًا بضرورة قيام المكتب الاستشاري والمستثمرين في وضع رؤية متكاملة بمحاورها المختلفة «حتى لا نفقد أي فرصة لتطوير المنطقة بالكامل مستقبلًا».

وأشار «الجزار» إلى امتلاك شرم الشيخ للبنية السياحية اللازمة لاستقبال جميع الوفود من مختلف دول العالم، منوهًا بأن منطقة خليج نعمة تستحق التطوير لتنويع المنتج السياحي في شرم الشيخ.

ومن جهته، قال محافظ جنوب سيناء، إن هناك عددا من المشروعات التي سيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة منها المتحف الجديد، قبل نهاية العام الجاري، ومشروعات أخرى في قطاع الإسكان.