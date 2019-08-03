شكرا لقرائتكم خبر عن ما عدا فئة واحدة.. 600 جنيه مكافأة للعاملين بجامعة القاهرة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صرف 600 جنيه لكل المدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين بكليات جامعة القاهرة.

ونشر الدكتور محمد عثمان الخشت، عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، تدوينة كتب فيها: «لم تكن الإنجازات الكبرى لتتحقق في كل المستويات، ولم يكن صعود مكانة الجامعة على المستوى الدولي بشهادة رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، لولا توفيق الله ثم جهودكم غير العادية وتفانيكم في خدمة الجامعة».

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وتابع محمد عثمان الخشت: «لذا تقرر صرف مبلغ ستمائة جنيه لكل المدرسين المساعدين والمعيدين والعاملين.. أما زملائي أعضاء هيئة التدريس فلهم تقدير خاص، سوف يأتي في وقته».

وأضاف: «ماذا قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة عن إنجازات الجامعة في خطابها الرسمي إلى رئيس جامعة القاهرة والتي أرسلته إلى وزارة الخارجية المصرية؟».. رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة «ماريا فرناندا إسبينوزا»، قالت نصًا في خطابها: «أود أيضًا أن أثني عليك على العمل الهائل الذي أنجزته في تعزيز قيم ومبادئ التسامح والاحترام المتبادل، ولتحقيق الإنجازات المتميزة في أقدم جامعة في العالم العربي، والتي تستضيف أكثر من 260 ألف طالب و26 كلية و167 مركزا بحثيا».

وتابع رئيس جامعة القاهرة: «لم يكن هذا الإنجاز إلا بالله ثم بكم أنتم، زملائي.. تقبلوا شكري وتقبلوا تحياتي».