شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: الحديث عن رفع الدعم «كلام فارغ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم حذف أي مواطن غير مستحق للدعم في المرحلة الرابعة إلا نهاية الشهر الجاري، بعد فحص جميع التظلمات المقدمة للوزارة.

وقال الوزير، في مؤتمر صحفي، السبت، إن موازنة الوزارة بلغت العام الماضي 86 مليار جنيه، وتبلغ العام الحالي 89 مليارًا، ما يعني أن أي حديث عن رفع الدعم «كلام فارغ وملوش لازمة»، لافتا إلى أن المطلوب الآن هو إدارة مبلغ الـ٨٩ مليار جنيه بشكل جيد لوصول الدعم لمستحقيه.