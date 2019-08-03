شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة ومدير الأمن يشرفان على استكمال إزالة أكشاك أبو السعود والمدابغ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم على استكمال أعمال إزالة منطقة أكشاك أبو السعود بحى مصر القديمة بحضور اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة وإخلاء المنطقة من السكان ونقلهم وتسكينهم بوحدات سكنية بديلة بحى الأسمرات تعويضًا لهم وقد تم إخلاء 8 عقارات تضم 13 أسرة تم تسكينهم بالأسمرات.

وأصدر المحافظ تعليماته بتوفير سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، وكذلك أتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الأفراد وتسيلمهم وحداتهم السكنية الجديدة مجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة وسرعة إنهاء إجراءات التسليم فور وصولهم.

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وشدد عبد العال، على رئيس حى مصر القديمة بتكليف المقاول المختص بأعمال الإزالة بزيادة عدد المعدات والأفراد لإنهاء إزالة المنطقة وكذلك منطقة المدابغ وسرعة إنهاء إجراءات نقل السكان المستحقين لوحداتهم السكنية الجديدة، وقطع المرافق عن العقار المحدد إزالته من كهرباء ومياه قبل أعمال الإزالة.

وانطلقت أعمال الإزالة صباح اليوم وسط انتشار أمنى مكثف بحضور اللواء طارق مرزوق حكمدار العاصمة، واللواء أحمد فاروق مدير الأمن لقطاع جنوب، واللواء حازم بدوى رئيس مباحث العاصمة، واللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ومصطفى عبد العزير السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات الأمنية وتواجد قوات الأمن.

وكان قد تقرر اعتبار منطقة أبو السعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة منطقة إعادة تخطيط حيث تعد منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة على أملاك دولة فى ضوء صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وقرار المحافظ تنفيذًا لخطة أجهزة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.