شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة السد العالى: معدلات العمل بالمسرح المكشوف فى متحف النيل جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالى إنه جار العمل بالمسرح المكشوف بمتحف النيل بأسوان بمعدلات جيدة وسيتم الانتهاء منه قريبا. Advertisements من جانبها وجهت وزارة الموارد المائية والرى بضرورة سرعة إنجاز تلك الأعمال وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير المتحف ليكون مركزًا ثقافيًا إفريقيا انطلاقا من كون أسوان عاصمة الثقافة الأفريقية. ويعد متحف النيل بمدينة أسوان، تحفة معمارية جديدة تضيفها وزارة الرى والموارد المائية إلى المواقع الأثرية فى محافظة أسوان، حيث بدأ العمل فى إنشائه خلال شهر يونيو من عام 2004، إلا أن المتحف لم يحدث له التقدم المطلوب حتى عام 2014، و بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لوزارة الرى تم استكمال العمل فى بعد توفير الاعتمادات المالية له، حيث تم افتتاحه أمام الزوار 10 يناير 2016، بحضور رئيس الوزراء ووزير الرى، وممثلى 11 دولة إفريقية من دول حوض النيل، بتكلفة إنشاء متحف النيل 82 مليون جنيه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس هيئة السد العالى: معدلات العمل بالمسرح المكشوف فى متحف النيل جيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.