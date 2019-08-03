شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تُعلن عن قائمة شوادر اللحوم بعيد الأضحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم» على قائمة توزيع أماكن الشوادر الخاصة بعيد الأضحى المبارك، والتي تقيمها وزارة التموين والتجارة الداخلية، في المحافظات المختلفة'،حيث تم توزيع تلك الشوادر على عدد 6 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهي «المصرية» لتجارة الجملة، و«العامة» لتجارة الجملة، و«الأهرام»، و«النيل»، و«الإسكندرية» للمجمعات الاستهلاكية، و«المصرية» للحوم والدواجن.

وتقوم الشركة «المصرية» لتجارة الجملة، بإقامة 13 شادرا في محافظات القاهرة بعدد 2 شادر، والجيزة بعدد 2 شادر، وشادر واحد في كل من الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والبحر الأحمر، وقنا، والأقصر، وأسوان.

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فيما تقيم الشركة «العامة» لتجارة الجملة، 8 شوادر في محافظات القاهرة، والقليوبية، والشرقية، والبحيرة، وشمال سيناء، والسويس.

وتقيم شركة «النيل» للمجمعات الاستهلاكية 13 شادرًا في محافظة القاهرة، وشركة «الأهرام» للمجمعات الاستهلاكية تقيم 9 شوادر، مقسمة كالتالي 5 في القاهرة، و4 في الجيزة.

بينما تقيم شركة «الإسكندرية» للمجمعات الاستهلاكية نحو 27 شادر موزعة على أنحاء المحافظة، كما تقيم الشركة «المصرية» للحوم والدواجن شادر في محافظة القاهرة.