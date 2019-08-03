شكرا لقرائتكم خبر عن «الرقابة الإدارية» تواصل ملاحقة الفاسدين وتضبط عددا من المسؤولين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت هيئة الرقابة الإدارية، ملاحقاتها للفاسدين من معتادي الإتجار بسلطات وظائفهم من بينهم سكرتير محكمة بالجمالية.

وألقت الهيئة القبض على كل من مسؤول سابق وآخرين، هما: سكرتير محكمة الجمالية الجزئية والمسؤول عن الحفظ بذات المحكمة؛ وذلك لمحاولتهما الاستيلاء على أحد المباني التاريخية المشيدة على أرض مساحتها 9000 م2 بمنطقة المعادي وتبلغ قيمته السوقية نحو 800 مليون جنيه.

وأسفرت تحريات الهيئة أن ملكية المبنى والأرض المقام عليها تخص إحدى الجهات الرسمية بالدولة، حيث أقدم المتهمون على اصطناع حكم قضائي يرجع إلى عام 1952 ومنسوب صدوره لإحدى المحاكم الوطنية آنذاك يثبت ملكيتهم للمبنى على خلاف الحقيقة وقدموه للشهر العقاري لاتخاذ إجراءات نقل الملكية تمهيدا لبيعه.

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كما تم ضبط رئيس الخزينة التجميعية لمنطقة القناة وسيناء بفرع أحد البنوك ببورسعيد لاختلاسه 4 ملايين جنيه من عهدته، والتلاعب بدفتر قيد الخزينة لتسوية تلك المبالغ المختلسة حتى لا ينكشف أمره حتى يتمكن من سداد مديونياته لدى البنوك.

وفي السياق ذاته، ألقت الهيئة القبض على مدير محطات الصرف الصحي بمركز ناصر بمحافظة بني سويف وآخرين لحصولهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مسئولي إحدى شركات المقاولات التي تنفذ أعمالا إنشائية بأحد محطات الصرف الصحي التابعة له وذلك مقابل استغلال سلطات وظيفته في استلام الأعمال المنفذة من شركة المقاولات ابتدائيا وعدم التعنت حيال بعض الملاحظات المثبتة بمحضر الاستلام.

كما تم ضبط مسؤول المراجعة والتحصيل بإدارة كهرباء الزاوية الحمراء والشرابية التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك لحصوله على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد العملاء مقابل تخفيض القيمة المالية لمقايسة الأعمال الخاصة برفع القدرة الكهربائية لعداد منشأة صناعية.

وبعرض جميع المتهمين على النيابات المختصة، قررت حبسهم جميعا على ذمة التحقيقات.