شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لإجازة عيد الأضحى.. طوارئ في «الري» على مستوى الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، مع القيادات التنفيذية ورؤساء الهيئات والقطاعات بالوزارة، لبحث الاستعدادات لفترة الإجازات والأعياد واستعراض أهم الإجراءات المتخذة لإدارة المياه خلال تلك الفترة.

وجّه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، بضرورة المتابعة والمرور المستمر على كافه المواقع التابعة للوزارة، وحل المشاكل في حينها وضرورة التنسيق مع السادة المحافظين والاجهزة التنفيذية بالمحافظات، لمواجهه كافة أشكال التعديات، وخصوصًا خلال فترة الإجازات والتعديات، والعمل على إزالتها مشددا على أهمية التنسيق الموجود بين القيادات التنفيذية للوزارة بمصالحها وهيئاتها وقطاعاتها لتحقيق الاستراتيجية العامة للوزارة.

يأتي ذلك بينما استعرض المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية لمشروعات الصرف وضع وحاله شبكة المصارف مشيرا إلى وضع مصرف الرهاوى من ناحية التصرفات المائية ونوعيتها وتشكيل غرفة عمليات مستقلة وخاصة به لمتابعة ما يواجهه من مشاكل وصعوبات وارتفاع منسوب المياه به وخصوصا خلال فترة الأعياد نتيجة إلقاء القمامة والمخلفات وأكد سيادته على استمرار المرور وعمل الحراسات والتجاوب السريع مع أي مشكله وحلها في حينها.

Advertisements

وأتفق المهندس محمد صالح بسيوني والمهندس إبراهيم سالمان نائبا رئيس الهيئة للوجهين البحري والقبلي على تشكيل غرف عمليات بكافة الأقاليم على مستوى الجمهورية للمتابعة الدورية على مدار الساعة وإلغاء كافة الإجازات خلال فترة الأعياد والتأكيد على كافة المهندسين بالمتابعة المستمرة وعدم إغلاق التليفونات وتكثيف النوبتجيات والتنسيق مع الجهات التنفيذية والتأكيد عليهم بمواجهه مخالفات القاء القمامة ونواتج الذبح بالمجاري المائية.

بينما قال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري، إن الوضع جيد بخصوص توزيع مياه الري على مستوى الجمهورية وأشار سيادته إلى تشكيل غرف عمليات بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية للمتابعة الدورية على مدار الساعة، وإلغاء كافة الإجازات خلال فترة الأعياد والعمل على تحقيق التوازن بين توفير الاحتياجات من مياه الشرب والري.

واستعرض المهندس محمد محمد عبدالعاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، حالة ووضع المحطات على مستوى الجمهورية وأشار إلى التنسيق المستمر مع شركات توزيع الكهرباء لتوفير الجهد المطلوب للمحطات وخصوصا في فترات الأعياد وأيضا قيام كافة قيادات المصلحة بالمتابعة المستمره لمحطات الطوارئ على مدار الساعة والتنسيق مع قيادات الصرف والرى وتشكيل نوبتجيات ليلية خصوصا بعد نجاحها في رصد العديد من التعديات ومنعها.

استعرض المهندس سعيد هميسة رئيس قطاع الرى لوجه بحرى مجهودات المتابعة وإدارة المياة وأفاد بعمل نوبتجيات مستمرة لمواجهه التعديات والمخالفات في حينها.

بينما أشار المهندس حسين جلال، رئيس هيئة السد العالي، أنه جارى العمل بالمسرح المكشوف بمتحف النيل بمعدلات جيده ووجه الدكتور الوزير بضرورة سرعة إنجاز تلك الأعمال في ضوء تحويل متحف النيل إلى مركز ثقافي إفريقي.