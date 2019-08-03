شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترحب باتفاق وقف الأعمال العدائية في موزمبيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، السبت، عن ترحيبها بتوقيع رئيس جمهورية موزمبيق Filipe Nyusi ورئيس حزب رينامو Ossufo Momade، الأول من أغسطس الجارى، على اتفاق الوقف النهائى للأعمال العدائية العسكرية بين الحكومة والمعارضة، استمراراً للخطوات التي اتخذها الجانبان ضمن مسار المصالحة الوطنية.

وأشاد البيان بالجهود التي قام بها رئيس جمهورية موزمبيق خلال الفترة الماضية نحو التوصل إلى سلام دائم، معرباً عن تطلع مصر لأن تسفر تلك المساعي عن المزيد من الازدهار والرخاء لجمهورية موزمبيق الشقيقة.