شكرا لقرائتكم خبر عن لقيت مصرعها أثناء أداء مناسك الحج.. وفاة سيدة من الأقصر في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار لقيت سيدة مصرية من محافظة الأقصر، مصرعها، أثناء أدائها صلاة الصبح بأحد مساجد مكة المكرمة، بالأراضي المقدسة. Advertisements توفيّت السيدة سعاد محمد حسين نصر الصغير، 73 عامًا، أثناء تواجدها بالأراضي المقدسة. جاءت المعاينة الاولية بالكشف أن حالة الوفاة «طبيعية»، وتمت أثناء أداء المرحومة لصلاة الصبح في المسجد. وفازت «سعاد» بقرعة حج الجمعيات، بعد تقدّمها بالجمعية الخيرية الإسلامية بـ«أرمنت الحيط»، التابعة لإدارة أرمنت الوابورات، وكان برفقتها نجلها أحمد محمد طايع، والذي يعمل بمصنع الألومنيوم بمركز نجع حمادي، شمال المحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لقيت مصرعها أثناء أداء مناسك الحج.. وفاة سيدة من الأقصر في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.