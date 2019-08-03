شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقّد المنطقة الصناعية الثامنة ومحطة المحولات بمدينة السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفقد المشروعات المختلفة بمدينة السادات، برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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وبدأ الدكتور عاصم الجزار، زيارته للمدينة، بتفقد المنطقة الصناعية الثامنة، إذ أبدى استياءه من عدم توحيد نموذج بناء الورش الصناعية، موجهًا بتنفيذ الورش طبقا لنماذج واشتراطات محددة، مثل المجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.

كما تفقد الوزير محطة المحولات بمنطقة المطورين الصناعيين بمدينة السادات، بقدرة 160م/ف/أ، قابلة للتوسع لتصل إلى 200 م/ف/أ، والتى تم افتتاحها الشهر الماضى، لتغذية منطقة المطورين الصناعيين بما فيها المجمعات الصناعية (مشروع استلم مصنعك بالرخصة الذي وجه به رئيس الجمهورية)، وقام بتنفيذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وستغذي جزئياً مجمعات الغزل والنسيج على مساحة 3 ملايين م2 بقدرة 30 م/ف/أ.

وأكد الجزار الاهتمام الواسع بتنفيذ المجمعات الصناعية على أعلى مستوى من التنفيذ في عدد من المدن الجديدة، وذلك ضمن خطة الحكومة بوضع ملف الصناعة على أجندة الأولويات.