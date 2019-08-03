شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: استكمال أعمال إزالة منطقة «أكشاك أبوالسعود» و«المدابغ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشرف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح السبت، على استكمال أعمال إزالة منطقة «أكشاك أبوالسعود» بحي مصر القديمة، بحضور اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، وإخلاء المنطقة من السكان ونقلهم وتسكينهم بوحدات سكنية بديلة بحي الأسمرات، تعويضًا لهم، إذ تم إخلاء 8 عقارات تضم 13 أسرة.

وكان قد تقرر اعتبار منطقة «أبوالسعود» و«سور مجرى العيون» بمصر القديمة، مناطق إعادة تخطيط، حيث تعد منطقة عشوائية من الدرجة الثانية، ومقامة على أملاك دولة.

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وأصدر المحافظ تعليمات بتوفير سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، وكذلك أتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الأفراد وتسيلمهم وحداتهم السكنية الجديدة مجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة، وسرعة إنهاء إجراءات التسليم فور وصولهم.

كما أكد رئيس حي مصر القديمة، بتكليف المقاول المختص بأعمال الإزالة بزيادة عدد المعدات والأفراد، لإنهاء إزالة المنطقة وكذلك منطقة المدابغ وسرعة إنهاء إجراءات نقل السكان المستحقين لوحداتهم السكنية الجديدة.. وقطع المرافق عن العقار المحدد إزالتة من كهرباء ومياه قبل أعمال الإزالة.

انطلقت أعمال الإزالة، صباح السبت، وسط انتشار أمني مكثف بحضور اللواء طارق مرزوق، حكمدار العاصمة، واللواء أحمد فاروق مدير الأمن لقطاع جنوب، واللواء حازم بدوي رئيس مباحث العاصمة، واللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ومصطفي عبدالعزير السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات الأمنية وتواجد قوات الإمن.