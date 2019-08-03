شكرا لقرائتكم خبر عن «القضاء الإداري» بالمنصورة يطلب كراسات الإجابة الخاصة بـ«طالبة الـ7%» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة «الدائرة الثانية»، السبت، في جلسة خاصة الطعن المقدم من الطالبة سمر السيد على عبدربه، من قرية طنبارة، التابعة لمركز السنبلاوين، والتي حصلت على 29 درجة من 410 درجات في الثانوية العامة بنسبة 7%، ضد وزير التربية والتعليم برقم 22868 لسنة 41 ق والتى تطعن فيه على نتيجتها بالثانوية العامة وطالبت باكتتابها من خلال الأبحاث والتزييف.

وقرر المستشار خيري عبدالسلام عمارة، تأجيل نظر القضية إلى جلسة 17 أغسطس الجاري لتقدم وزارة التربية والتعليم أصول أوراق الإجابة الخاصة بالطالبة والمستندات والمذكرات.

Advertisements

وطالب أحمد على جمال الدين، المحامي، وكيل الطالبة، خلال الجلسة، بندب لجنة من مصلحة الطب الشرعي بالمنصورة، قسم أبحاث التزييف والتزوير، لاستكتاب الطالبة، لمضاهاة خطها مع الخط المدرج بكراسات الإجابة طبقا للأصول الفنية المتبعة، لبيان عما إذا كانت كراسات الإجابة تخصها من عدمه، وبوقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة الطالبة في كافة مواد امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسة 2019 علمي علوم، النظام الحديث، مع إلزام الجهة الإدارية بتقديم كراسات الإجابة خاصة الطالبة وإعلان النتيجة طبقا لما يظهر من درجات في الكراسات.

وعلق رئيس المحكمة خلال الجلسة لوكيل هيئة قضايا الدولة الحاضر نائبًا عن وزير التربية والتعليم، أن ما حصلت عليه الطالبة «نسبة شاذة جدا» وكيف لم تحرر لجنة المراقبة أي محاضر ضدها لعدم الحل.

وقال محامى الدفاع: «إن الطالبة المتفوقة دراسيا في جميع مراحل حياتها التعليمية، ويؤكد ذلك شهادات السنوات الدراسية السابقة، وأنها دائما كانت من بين الأوائل في مدرستها، كما أنها حضرت جميع الامتحانات ولم يحرر لها محضر واحد بأنها لم تحل الامتحانات، وبالتالي فإنه من المرجح أن الكراسات محل النتيجة غير الكراسات التي سطرت بها الطالبة إجابتها.

يذكر أن ولي أمر الطالبة أقام الدعوى ضد «وزير التربية والتعليم»، و«رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة بالدقهلية، ورئيس قطاع التعليم العام رئيس عام الامتحان، ورئيس كنترول النقل بمدرسة الثانويه بنات إدارة السنبلاوين التعليمية، بصفتهم، للمطالبة بإعلان نتيجتها الحقيقية بعد حصولها على درجات متدنية في الثانوية العامة.