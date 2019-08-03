شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. «مصر للطيران» تسيّر 12 رحلة لنقل 2424 حاجًا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها إلى الأراضي المقدسة لنقل الحجاج، وتسيّر الشركة، غدًا الأحد، ١٢ رحلة جوية إلى كل من جدة والمدينة المنورة، لنقل ٢٤٢٤ حاجًا.
يُذكر أنه تم تسيير، اليوم، السبت، ١٧ رحلة جوية لنقل ٣٨٥٧ حاجًا لكل من جدة والمدينة المنورة بواقع ١٠ رحلات إلى جدة لنقل ٢١٨٠ حاجًا و٧ رحلات إلى المدينة، لنقل ١٦٧٧ حاجًا من حجاج تضامن أسيوط والغربية والمنيا وسوهاج وترانزيت كانو ولاجوس ولندن وتورنتو ونيويورك، وقرعة علاقات وتنازلات وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.
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