شكرا لقرائتكم خبر عن شركة عالمية تستعرض ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل أمام رئيس الوزراء 7 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد معيط رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن إحدى الشركات العالمية ستستعرض نظام ميكنة التأمين الصحى أمام رئيس الوزراء يوم 7 أغسطس الجارى.

Advertisements

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد قال إن هناك قرابة 280 ألف مواطن فى بورسعيد سجلوا بمنظومة التأمين الصحى الشامل، بما يعادل أكثر من 25% من البورسعيدية.

وعقب الدكتور محمد معيط ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، بأنه بذلك يمكننا القول أن كل البورسعيدية سجلوا وأوضح أن هناك قرابة 650 ألف بورسعيدى مسجل فى التأمينات، وهم يسجلون تلقائيا فى المنظومة، لكننا نحتاج أن يفتحوا ملفا لهم.