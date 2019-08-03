شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف : واعظات البعثة الرسمية يواصلن توعية السيدات بالحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الاوقاف أن بعثة الأئمة والواعظات المرافقين لبعثات الحج الرسمية، يواصلون توعية حجاج بيت الله الحرام ، وأن الواعظات المرافقات لبعثة الحج يقمن بدور وجهد كبير في توعية السيدات والرد على استفساراتهن في كل ما يتصل بشئون الحج وآدابه ، وما ينبغى أن يكون عليه الحجيج من مكارم الأخلاق.

وتقوم لجان توعية الحجاج بالرد على اسئلة حجاج بيت الله الحرام، على مدار الساعة حيث تقوم البعثة الدعوية المرافقة لحجاج بيت الله الحرام بالتوعية والرد على الأسئلة والاستفسارات التى تشغل أذهان الحجاج حيث تتواجد لجان الفتوى بمقر إقامة الحجاج بأماكن مخصصة طوال الوقت خدمة للحجاج وتيسيرا عليهم وبيان لصحيح الإسلام.

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