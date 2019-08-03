شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة التأمين الصحى: انهينا قوائم تسعير شراء الخدمات من المستشفيات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد معيط رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن الدولة داعمة لمنظومة التأمين الصحى الشامل والنظام قائم على حرية المواطن فى اختيار مكان تقديم الخدمة، وتابع: لابد من التسجيل بالوحدات الصحية للحصول على الخدمات.
وقال رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة: يهمنا رضاء المواطن عن الخدمات الصحية المقدمة له مؤكدا أن المنشآت الطبية التى سيتم تسجيلها من خلال هيئة الاعتماد والرقابة الصحية سيتم التعاقد معها لتقديم الخدمات ضمن المنظومة الجديدة.
وأضاف رئيس هيئة التأمين الصحى الجديدة أنه تم الانتهاء من إعداد قوائم تسعير الخدمات التى ستقدم ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل فى مستشفيات القطاع الخاص، وتابع: تم اعتماد القوائم لشراء الخدمات من القطاع الخاص.
وأضاف رئيس هيئة التأمين الصحى الشامل أن الحكومة لديها بيانات ما يقرب من 600 ألف مواطن من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وأسرهم وبالتالى هناك نسبة كبيرة بياناته موجودة لدى الدولة. وتابع: عليهم التسجيل لفتح ملفات طبية لبدء الحصول على الخدمة واشتراكات أصحاب المعاشات تُفعل اتوماتيكيا .
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