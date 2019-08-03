وزير الإسكان يتفقد المنطقة الصناعية الثامنة ومحطة المحولات بمنطقة المطورين الصناعيين بمدينة السادات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات المختلفة بمدينة السادات، برفقة قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وبدأ وزير الإسكان، زيارته للمدينة، بتفقد المنطقة الصناعية الثامنة، حيث أبدى استياءه من عدم توحيد نموذج بناء الورش الصناعية، موجها بتنفيذ الورش طبقا لنماذج واشتراطات محددة، مثل المجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.

كما تفقد الوزير محطة المحولات بمنطقة المطورين الصناعيين بمدينة السادات، بقدرة 160م/ف/أ، قابلة للتوسع لتصل إلى 200 م/ف/أ، والتى تم افتتاحها الشهر الماضى، لتغذية منطقة المطورين الصناعيين بما فيها المجمعات الصناعية (مشروع استلم مصنعك بالرخصة الذى وجه به رئيس الجمهورية)، وقام بتنفيذها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وستغذي جزئياً مجمعات الغزل والنسيج على مساحة 3 ملايين م2 بقدرة 30 م/ف/أ.

وأكد الجزار الاهتمام الواسع بتنفيذ المجمعات الصناعية على أعلى مستوى من التنفيذ فى عدد من المدن الجديدة، وذلك ضمن خطة الحكومة بوضع ملف الصناعة على أجندة الأولويات.