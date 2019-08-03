جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب مستلزمات طب وجراحة الأسنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
أحبطت جمارك مطار القاهرة، محاولة تهريب كمية من مستلزمات طب وجراحة الأسنان.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم السبت، إنه تم الاشتباه في أحد الركاب المصريين القادمين من تركيا، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 300 دعامة خاصة بزراعة الأسنان، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات المستحقة بلغت 500 ألف جنيه.
وأشار إلى أن جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر تهرب جمركي.
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