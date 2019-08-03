البابا يستقبل وفدا من شباب الكنيسة المارونية.. ويقدم لهم هدية رمزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي: استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم السبت وفدا من شباب الكنيسة المارونية من إيبارشية صور فى لبنان. وحضر المقابلة المطران چورچ مطران الكنيسة المارونية في مصر وأبونا ميخائيل قنبر من لبنان. ويقضي الشباب فترة خدمة وسياحة فى مصر، وقد أهداهم قداسة البابا "كوفية" بألوان علم مصر.

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